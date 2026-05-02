Eventi Capitanata
La Transumanza del Gargano alla Masseria U Sculer
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La Transumanza del Gargano alla Masseria U Sculer
Per chi vuole vivere una giornata dedicata alla Transumanza nel cuore del Gargano.
La Transumanza è una delle tradizioni più antiche del territorio, patrimonio culturale e identitario delle nostre comunità rurali.
📅 Domenica 3 Maggio 2026
📍 Vico del Gargano (FG) – Masseria U Scuér
Un’intera giornata per riscoprire il legame tra uomo, animali e natura, attraverso un’esperienza autentica e sostenibile.
- Transumanza a piedi (7 km) lungo i tratturi del Gargano
- Degustazione di prodotti tipici e colazione contadina
- Laboratori su grani antichi e filiera del pane
- Attività di apicoltura e biodiversità
- Dimostrazione del caciocavallo podolico
- Tosatura delle pecore e antichi mestieri
- Musica popolare e momenti conviviali
Un tuffo nella nostra storia, un’occasione per conoscere da vicino pratiche agricole tradizionali che contribuiscono alla tutela del paesaggio, della biodiversità e delle produzioni locali.