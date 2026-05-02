Eventi Capitanata

La Transumanza del Gargano alla Masseria U Sculer

Redazione2 Maggio 2026
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La Transumanza del Gargano alla Masseria U Sculer

Per chi vuole vivere una giornata dedicata alla Transumanza nel cuore del Gargano.

La Transumanza è una delle tradizioni più antiche del territorio, patrimonio culturale e identitario delle nostre comunità rurali.

📅 Domenica 3 Maggio 2026
📍 Vico del Gargano (FG) – Masseria U Scuér

Un’intera giornata per riscoprire il legame tra uomo, animali e natura, attraverso un’esperienza autentica e sostenibile.

  • Transumanza a piedi (7 km) lungo i tratturi del Gargano
  • Degustazione di prodotti tipici e colazione contadina
  • Laboratori su grani antichi e filiera del pane
  • Attività di apicoltura e biodiversità
  • Dimostrazione del caciocavallo podolico
  • Tosatura delle pecore e antichi mestieri
  • Musica popolare e momenti conviviali

Un tuffo nella nostra storia, un’occasione per conoscere da vicino pratiche agricole tradizionali che contribuiscono alla tutela del paesaggio, della biodiversità e delle produzioni locali.

tenuta santa lucia
Redazione2 Maggio 2026