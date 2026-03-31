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La Tosa (H.e.r.+Eugene): ecco “The Last Dream”

Dopo due anni di silenzio discografico, il producer di musica

elettronica La Tosa torna con “The Last Dream”, un brano

downtempo strumentale pubblicato in modo indipendente e

concepito come primo capitolo di un nuovo percorso artistico.



Il singolo nasce dall’incontro tra mondi sonori diversi ma

complementari: accanto a La Tosa troviamo il contributo della

violinista H.E.R. e la collaborazione del produttore Eugene.

Insieme danno vita a una traccia che fonde elettronica

contemporanea e scrittura strumentale in un equilibrio raffinato

ed evocativo.



Sospeso tra ambient, downtempo ed elettronica cinematica, “The

Last Dream” si sviluppa attraverso riverberi e spazi sonori

profondi, evocando immagini — come quelle dell’artwork di

copertina — e atmosfere in bilico tra sogno e realtà, legate a

esperienze personali dell’artista.

Il risultato è una composizione dal forte impatto emotivo e

visivo: un viaggio sonoro che richiama l’estetica della musica per

il cinema e delle produzioni elettroniche più contemporanee,

capace di trasportare l’ascoltatore in una dimensione intima e

contemplativa.



“The Last Dream” rappresenta il primo tassello di un progetto

più ampio, che prenderà forma nei prossimi mesi attraverso

nuove uscite, segnando l’inizio di una visione artistica più

personale e definita, in cui libertà creativa e sperimentazione

diventano il cuore del progetto.



“Dedicato a Achille e Alessandra.”

Credits:

Artwork: Valerio Di Bari

Mastered by Reference Mastering (Rome)

SOCIAL IG:

@giovannilatosa – https://www.instagram.com/giovannilatosa/

@herviolin – https://www.instagram.com/herviolins/

@eugenemusic.official – https://www.instagram.com/eugenemusic.official/

Spotify: https://open.spotify.com/intlit/artist/4ewa6gzbDQiCfDgjVpOGYl?si=bl7ZBYtMTpKaLdmgiYGbAA

BIO – LA TOSA

Giovanni La Tosa è un produttore musicale e social media manager attivo dal 2012 con il

progetto che porta il suo cognome, La Tosa. Nel corso degli anni ha sviluppato una ricerca

sonora che attraversa elettronica, scrittura strumentale e produzione contemporanea.

All’interno della scena elettronica ha collaborato con diversi artisti di spicco, tra cui la

violinista H.E.R., con cui ha prodotto l’album Macchina per Canzoni. Ha inoltre contribuito

con un brano alla colonna sonora della serie Love Club su Amazon Prime Video.

Parallelamente all’attività musicale, lavora come social media manager seguendo artisti e

progetti di rilievo nel panorama musicale e culturale, curandone la comunicazione digitale e le

strategie di presenza online.



BIO – H.E.R.

Erma Pia Castriota, in arte H.E.R., è una violinista, cantautrice e compositrice pugliese

diplomata al Conservatorio e all’Accademia di Belle Arti. Attiva dal 1994 come autrice per il

teatro, nel corso della sua carriera ha sviluppato un linguaggio musicale personale che unisce

violino, elettronica e cantautorato.

Ha pubblicato gli album Se avessi te, Magma, Violins and Wires e Macchina per canzoni,

collaborando con artisti di primo piano della scena musicale italiana e internazionale, tra cui

Franco Battiato, Lucio Dalla, Teresa De Sio, Donatella Rettore e Morrissey.

Nel 2020 ha vinto il festival Musicultura e il premio Voci per la Libertà – Una Canzone per

Amnesty, confermando una ricerca artistica capace di intrecciare musica, impegno civile e

sperimentazione sonora.



BIO – EUGENE

Eugene è un artista e produttore eclettico con una forte predilezione per l’elettronica, il synthpop e la musica per immagini. I suoi lavori sono stati pubblicati da etichette come Discipline,

Kronos Records e Wall Of Sound e includono otto singoli, due EP e l’album Seven Years in

Space (2022), oltre al recente EP Sydereal (2025).

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti e figure internazionali come Gary Hill,

Beeple, Andy (Bluvertigo), Claudio Simonetti, Goblin Rebirth e Roger Lyons + Louis Gordon,

partecipando anche a produzioni live e session negli storici studi Britannia Row.

Riconosciuto dalla critica come uno degli artisti più interessanti della nuova scena elettronica,

Eugene lavora anche come produttore per Mediaset, docente di demo production, beatmaker

per Sony Publishing e cantante/doppiatore per serie e film animati.