La Tosa (H.e.r.+Eugene): ecco “The Last Dream”
La Tosa (H.e.r.+Eugene): ecco “The Last Dream”
Dopo due anni di silenzio discografico, il producer di musica
elettronica La Tosa torna con “The Last Dream”, un brano
downtempo strumentale pubblicato in modo indipendente e
concepito come primo capitolo di un nuovo percorso artistico.
Il singolo nasce dall’incontro tra mondi sonori diversi ma
complementari: accanto a La Tosa troviamo il contributo della
violinista H.E.R. e la collaborazione del produttore Eugene.
Insieme danno vita a una traccia che fonde elettronica
contemporanea e scrittura strumentale in un equilibrio raffinato
ed evocativo.
Sospeso tra ambient, downtempo ed elettronica cinematica, “The
Last Dream” si sviluppa attraverso riverberi e spazi sonori
profondi, evocando immagini — come quelle dell’artwork di
copertina — e atmosfere in bilico tra sogno e realtà, legate a
esperienze personali dell’artista.
Il risultato è una composizione dal forte impatto emotivo e
visivo: un viaggio sonoro che richiama l’estetica della musica per
il cinema e delle produzioni elettroniche più contemporanee,
capace di trasportare l’ascoltatore in una dimensione intima e
contemplativa.
“The Last Dream” rappresenta il primo tassello di un progetto
più ampio, che prenderà forma nei prossimi mesi attraverso
nuove uscite, segnando l’inizio di una visione artistica più
personale e definita, in cui libertà creativa e sperimentazione
diventano il cuore del progetto.
“Dedicato a Achille e Alessandra.”
Credits:
Artwork: Valerio Di Bari
Mastered by Reference Mastering (Rome)
SOCIAL IG:
@giovannilatosa – https://www.instagram.com/giovannilatosa/
@herviolin – https://www.instagram.com/herviolins/
@eugenemusic.official – https://www.instagram.com/eugenemusic.official/
Spotify: https://open.spotify.com/intlit/artist/4ewa6gzbDQiCfDgjVpOGYl?si=bl7ZBYtMTpKaLdmgiYGbAA
BIO – LA TOSA
Giovanni La Tosa è un produttore musicale e social media manager attivo dal 2012 con il
progetto che porta il suo cognome, La Tosa. Nel corso degli anni ha sviluppato una ricerca
sonora che attraversa elettronica, scrittura strumentale e produzione contemporanea.
All’interno della scena elettronica ha collaborato con diversi artisti di spicco, tra cui la
violinista H.E.R., con cui ha prodotto l’album Macchina per Canzoni. Ha inoltre contribuito
con un brano alla colonna sonora della serie Love Club su Amazon Prime Video.
Parallelamente all’attività musicale, lavora come social media manager seguendo artisti e
progetti di rilievo nel panorama musicale e culturale, curandone la comunicazione digitale e le
strategie di presenza online.
BIO – H.E.R.
Erma Pia Castriota, in arte H.E.R., è una violinista, cantautrice e compositrice pugliese
diplomata al Conservatorio e all’Accademia di Belle Arti. Attiva dal 1994 come autrice per il
teatro, nel corso della sua carriera ha sviluppato un linguaggio musicale personale che unisce
violino, elettronica e cantautorato.
Ha pubblicato gli album Se avessi te, Magma, Violins and Wires e Macchina per canzoni,
collaborando con artisti di primo piano della scena musicale italiana e internazionale, tra cui
Franco Battiato, Lucio Dalla, Teresa De Sio, Donatella Rettore e Morrissey.
Nel 2020 ha vinto il festival Musicultura e il premio Voci per la Libertà – Una Canzone per
Amnesty, confermando una ricerca artistica capace di intrecciare musica, impegno civile e
sperimentazione sonora.
BIO – EUGENE
Eugene è un artista e produttore eclettico con una forte predilezione per l’elettronica, il synthpop e la musica per immagini. I suoi lavori sono stati pubblicati da etichette come Discipline,
Kronos Records e Wall Of Sound e includono otto singoli, due EP e l’album Seven Years in
Space (2022), oltre al recente EP Sydereal (2025).
Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti e figure internazionali come Gary Hill,
Beeple, Andy (Bluvertigo), Claudio Simonetti, Goblin Rebirth e Roger Lyons + Louis Gordon,
partecipando anche a produzioni live e session negli storici studi Britannia Row.
Riconosciuto dalla critica come uno degli artisti più interessanti della nuova scena elettronica,
Eugene lavora anche come produttore per Mediaset, docente di demo production, beatmaker
per Sony Publishing e cantante/doppiatore per serie e film animati.