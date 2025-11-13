La tendenza meteo per la prossima settimana
Lunedì 17 novembre la perturbazione insisterà sulle regioni centrali e la Sardegna, ma con piogge più isolate e tendenti ad esaurirsi a fine giornata in seguito all’allontanamento del sistema nuvoloso. In questa fase le temperature resteranno relativamente miti, grazie anche al contributo dei venti di Libeccio.
Fra martedì e giovedì è probabile la risalita di una nuova perturbazione dal Nord Africa, la cui traiettoria sembra puntare verso le regioni centro-meridionali, mentre al Nord comincerà ad affluire aria più fredda che determinerà un graduale calo termico. Da venerdì la massa d’aria fredda dovrebbe invadere con più decisione l’Italia, causando un generale crollo delle temperature che, soprattutto al Nord, potrebbero scendere al di sotto della norma su livelli da inizio inverno.