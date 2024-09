La spiaggia degli orrori Ambientali.

Una latta piena di olio esausto, abbandonata sotto la sabbia e raffiorata sicuramente dopo dei lavori fatti con una ruspa sulla spiaggia. Fortunatamente l’olio è ancora contenuto nella latta nonostante sia spaccata.



Questo, non poteva certamente sfuggire all’attenzione dalle Guardie Ambientali Italiane, che appena trovata la lattina dell’olio esausto, hanno subito informato l’autorità locale, come da protocollo.

Spero, aggiunge Manzella, che tutto il nostro sacrificio per la tutela dell’ambiente, venga ricambiato quantomeno con la rimozione immediata di quella latta d’olio esausto, perché a pochi metri dal “povero mare”.

“Quel tratto di spiaggia che va dall’ultima spiaggia alla foce del Candelaro, è la spiaggia degli orrori Ambientali, a causa di continui abbandoni illeciti di rifiuti, dalla monnezza sulla spiaggia e anche all’interno della grande Pineta, un contenitore di una 1000 litri di olio esausto abbandonato alla foce del Candelaro, tonnellate di Cymodocea, che dopo la rimozione dalle varie spiagge, è stata abbandonata in quel tratto di costa da decenni, una Vergogna!!

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane