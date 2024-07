La situazione della diga di Occhito ed il rischio di chiusura dei rubinetti

Quale è la situazione ad oggi della diga di Occhito? La pagina Facebook Clima&Scienza Foggia prova a dare una reale situazione:

“Continua a scendere il livello della diga di Occhito, adesso siamo a 79 milioni di m³, il volume di laminazione è a 43 milioni di m³, quindi ne restano 36 milioni.

E poi:

“Tornando al problema siccità, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata ha già preso provvedimenti riducendo il consumo dell’acqua per le irrigazioni (poiché sono le colture a consumare tanta più acqua rispetto ai rubinetti di casa), quindi, con calcoli alla mano passeremo da un consumo di circa un milione e mezzo d’acqua al giorno (come potete verificare sulla pagina del Consorzio per la bonifica di Capitanata) a circa mezzo milione al giorno o poco più, allontanando la parziale chiusura dei rubinetti, come già successo in anni precedenti”.