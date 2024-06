La scuola artistica Ninni Backstage protagonista al Campionato Nazionale di Sport Aerei

Senza ombra di dubbio si tratta di un lavoro certosino quello cucito dal coach, Nicla Prencipe, a misura delle capacità ed abilità di ogni suo singolo atleta protagonista al Campionato Nazionale di Sport Aerei, lo scorso weekend in quel di Apricena.

Un Campionato stanziato e riconosciuto da Csen grazie al quale hanno gareggiato ben 17 atleti sipontini della Scuola Artistica NINNI BACKSTAGE che hanno portato a casa eccellenti traguardi.

Parliamo di ben 7 medaglie in oro🥇6 in argento 🥈3 in bronzo🥉 e una borsa di studio.

“Ma”..sottolinea il Tecnico Sportivo Nicla Prencipe, “la soddisfazione più grande è stata aver vissuto e superato, insieme ai miei ragazzi non poche difficoltà, pianti, ripensamenti, infortuni, insicurezze e tutto ciò che un giovanissimo atleta possa provare durante periodi di particolare stress sportivo ed emotivo.

Abbiamo imparato a guardare in faccia i nostri limiti, a lavorarci e superarli.

Abbiamo conosciuto atleti di altissimo livello e familiarizzato con altre associazioni sportive.

Abbiamo vissuto lunghissime attese e ricevuto qualche delusione con l’insegnamento finale che per vedere un bel panorama dall’alto bisogna prima sudare e scalare la montagna.

Abbiamo portato a casa una sana e fortissima lezione di vita condividendo questo campionato con atleti paraplegici che ci hanno insegnato a non lamentarci per inutili difficoltà e/o limiti fisici e mentali ma a lavorarci duramente sù per superarli…tutti possiamo fare sport!

A tal proposito colgo occasione per lanciare un forte messaggio di incoraggiamento a tutti quei ragazzi, giovanissimi e giovani che vivono momenti di depressione e difficoltà ..

Scegliete uno sport e perseguitelo con passione.

Vedrete che con l’aiuto costante del vostro coach riuscirete a superare imprese prima impossibili ai vostri occhi ma soprattutto vi ritroverete cresciuti, maturi e disciplinati a tal punto da poter vivere anche la vostra vita privata con maggiore consapevolezza e serenità.

Lo sport dovrebbe avere più spazio a scuola, nella società e dovrebbe essere obbligatorio praticarlo.

Lo sport è benessere psicofisico.

Lo sport è crescita.

Lo sport, quello insegnato con passione e dedizione è cura!”

Conclude dicendo..

“Grazie ai miei atleti per aver accettato la sfida e per averci creduto, grazie alle loro famiglie per averci sostenuto in tutto e per tutto ed infine grazie al Presidente della nostra ASD Giuseppe Prencipe per aver partecipato attivamente sostenendo e motivando i nostri ragazzi”

VIVA LO SPORT 🤸🏽‍♀️