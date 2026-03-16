La San Giovanni Bosco dona un abito dell’ultimo Carnevale al Castello di Manfredonia, sarà esposto. La direttrice Treglia fa visita alla scuola

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MANFREDONIA – La scuola San Giovanni Bosco Giordani rende noto tramite i propri canali social di aver avuto l’onore di ospitare la Dottoressa Annalisa Treglia, direttrice del Castello di Manfredonia presso il proprio istituto.

Questo incontro ha messo in luce un aspetto fondamentale: il potere incredibile del legame tra la scuola e gli enti culturali come il Museo Archeologico Nazionale e il Castello di Manfredonia. È proprio attraverso queste preziose collaborazioni che si riesce a far fiorire un’autentica passione nelle nuove generazioni per le radici della nostra terra, rendendo la storia non un semplice studio, ma un’esperienza viva e coinvolgente!

La Dirigente della scuola San Giovanni Bosco di Manfredonia, la Dottoressa Lara Vinciguerra, ha presentato con entusiasmo tutti i lavori incredibili che i ragazzi hanno svolto. È stato un vero e proprio viaggio attraverso la storia e la cultura del nostro territorio, con studi approfonditi delle stele e degli affascinanti vasi Dauni, fino alla realizzazione di manufatti unici.

Ma il culmine è stato vedere i costumi realizzati per il tradizionale Carnevale di Manfredonia, ideati e realizzati con la preziosa guida di Enzo Colella, un progetto che ha messo in luce il legame profondo tra la tradizione e la cultura del posto.

La scuola rende noto che dei costumi con il quale la San Giovanni Bosco ha preso parte alle sfilate dell’ultimo Carnevale di Manfredonia sarà esposto nel laboratorio didattico del Castello di Manfredonia! È un riconoscimento di grande valore e motivo di grande orgoglio. “Un grazie di cuore alla Dottoressa Treglia per la sua visita e alla nostra Dirigente per aver messo in mostra il talento dei nostri studenti, dimostrando quanto sia cruciale seminare l’amore per il nostro patrimonio fin da giovani. Un ringraziamento speciale va a tutti i docenti, ai genitori e, naturalmente, ai ragazzi, veri protagonisti di questa fantastica attività!” Le parole di chiusura del comunicato stampa della scuola dopo questo ambito riconoscimento.