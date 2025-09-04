La ruota della fortuna, Gerry Scotti annuncia il prolungamento: “fino ai panettoni”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La ruota della fortuna è tra i programmi che hanno avuto più successo in questa stagione estiva appena conclusasi. Il game show condotto da Gerry Scotti ha registrato ascolti clamorosi nell’access prime time di Canale 5 dove ha debuttato per la prima volta. Ogni puntata il format ha totalizzato oltre 3 milioni di telespettatori riuscendo a far impensierire la Rai. Un andamento buono che sta continuando anche ad inizio stagione. In particolare, La ruota della fortuna è riuscito a battere la forte concorrenza di Affari Tuoi, che è tornato dallo scorso 2 settembre sui teleschermi di Rai 1. La puntata di ieri è stata vista da oltre 4 milioni di telespettatori, riuscendo a sconfiggere il gioco dei pacchi che si è fermato a 3 milioni e 900 mila utenti.

La ruota della fortuna potrebbe durare fino a Natale: parola di Gerry Scotti

Nel frattempo, La ruota della fortuna continuerà la sua messa in onda ancora per parecchie settimane. E’ stato Gerry Scotti ad annunciare il prolungamento del game show nel corso della puntata andata in onda lo scorso 2 settembre. In quell’occasione, il conduttore ha dichiarato le seguenti parole: “A luglio vi dicevo che vi faremo compagnia fino ad agosto, ad agosto vi ho detto che vi faremo compagnia a settembre, a settembre vi dico che staremo con voi fino alle castagne e probabilmente fino al panettone.” Il programma potrebbe quindi durare fino a Natale per la gioia dei fan. Insomma, Mediaset non avrebbe nessuna intenzione di sospendere il game show dopo i clamorosi ascolti registrati contro Affari Tuoi.