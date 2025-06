Affari Tuoi, come è finita l’ultima puntata?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pochi minuti fa, è andata in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. A giocare è stato il Molise, con la pacchista Vanessa assieme a suo marito. A fare i ringraziamenti a tutti i lavoratori del programma è stato, ironicamente, Lupo, l’ormai celebre figurante che, assieme a Thanat, è parte integrante dello show.

Quanto ha vinto Vanessa nell’ultima puntata di Affari Tuoi?

E’ stata una partita fatta di offerte e cambi, come sempre. Offerte che sono state da 35.000 euro, 20.000 euro, 15.000 euro e poi di nuovo 35.000 euro. Cifra che alla fine la pacchista ha accettato, dopo un cambio fortunato. Vanessa, infatti, ha voluto rinunciare al suo pacco numero 15, perchè le ricordava il giorno della morte del padre ed un incidente avuto in gravidanza, prendendo il 19 dove c’erano 5.000 euro. Così finisce l’ultima puntata di una stagione fortunatissima di Affari Tuoi.

I commenti dei telespettatori

Sui social, i telespettatori hanno espresso grande emozione e gratitudine per l’ultimo saluto di Stefano De Martino alla stagione. Con parole piene di affetto, il conduttore ha ricordato le molte tappe di un’edizione che lui stesso definisce “meravigliosa”. Ha sottolineato come siano state 260 puntate ricche di momenti diversi e di grande coinvolgimento, in cui hanno fatto di tutto, portando in scena una varietà di contenuti e ospiti.

Prima di salutare, Stefano ha condiviso alcuni ricordi legati all’interno dello studio, come l’albero di Natale, i bersaglieri, i biglietti della lotteria e le specialità culinarie, simboli di un periodico ricco di tradizioni e di allegria. Ha menzionato anche personaggi come Thanat, con i suoi dialetti, il Lupo e le sue previsioni, e tutti i “pacchisti” e altri ospiti che hanno animato le puntate. Ha parlato con affetto del pubblico, che ha sempre rappresentato il cuore dello show. La sua frase finale ha sintetizzato l’esperienza come “un’edizione magnifica”, lasciando un ricordo positivo e un senso di gratitudine per un’annata televisiva che resterà nel cuore di molti.