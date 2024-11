La rosa della vendetta, anticipazioni ultima puntata 17 novembre: ecco cosa succede

Dopo diverse settimane di programmazione con un discreto successo in termini di ascolti, La rosa della vendetta si appresta a chiudere i battenti il prossimo 17 novembre con l’ultima puntata davvero imperdibile. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia rivelano che tutti crederanno che Gulcemal sia morto. Il pubblico a questo punto assisterà ad un salto temporale di cinque anni dove scoprirà che Mert e Gulendam hanno avuto una bambina e Zafer vive insieme a loro poiché affetta da demenza senile. La donna – sconvolta dal “suicidio” del figlio” – si convincerà che sia ancora vivo perché le appare in sogno da bambino. Nel frattempo, Deva sarà al porto insieme a Cemal, il bambino avuto da Gulcemal. Sarà in questo frangente che la protagonista de La rosa della vendetta scoprirà che suo figlio è scomparso nel nulla. Ad incontrare Cemal sarà Gulcemal, che lo porterà al vicino commissariato all’oscuro della sua identità.

La rosa della vendetta, ultima puntata: Armagan torna a camminare

Nell’ultima puntata de La rosa della vendetta del 17 novembre, Armagan e Ipek faranno il suo arrivo dall’estero. Armagan tornerà a camminare grazie a una cura in Svizzera pagata da Gülcemal. Il clima sereno verrà interrotto dalla chiamata di Ibrahim alla figlia Ipek. In commissariato, Gülcemal darà Cemal agli agenti per poi allontanarsi per rilasciare una dichiarazione. In questo frangente, Cemal prenderà dal suo zaino un libro, mettendo nella borsa dell’uomo che nel frattempo lascerà la stazione, deciso a lasciare Istanbul se non accadesse il colpo di scena. Gulcemal si accorgerà di Cemal gli ha dati il libro che aveva donato a Deva molti anni prima. L’uomo quindi deciderà di recarsi alla mostra della donna, arrivando in largo anticipo. In questo modo, il protagonista avrà modo di vedere tutti i suoi cari prima di poterli finalmente riabbracciare dopo cinque anni.