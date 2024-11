La Rosa della vendetta anticipazioni 10 novembre: Gulcemal si getta nel vuoto davanti agli occhi di Zafer

Dopo il successo dell’ultima puntata trasmessa ieri 3 novembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5, i fan si domandano cosa succederà nel prossimo appuntamento de La rosa della vendetta trasmesso il 10 novembre. Le anticipazioni della serie tv con protagonista l’attore turco Murat Unalmis rivelano che Mert e Gülendam organizzeranno il loro piano per fuggire insieme dalla Turchia. La sorella di Gulcemal prenderà tale decisione alla scoperta che suo marito non stava meditando di scappare da solo ma con lei. Dagli spoiler de La rosa della vendetta si apprende che Deva apparirà decisa a lasciarsi il passato alle spalle. Per questa ragione, la protagonista della serie tv comunicherà alla sua famiglia l’intenzione di ricominciare da capo, ottenendo il loro appoggio.

La Rosa della vendetta anticipazioni: Gulcemal dichiarato morto

Nella penultima puntata de La rosa della vendetta in programma il 10 novembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5, Gulcemal – appena lasciato da Deva dopo una notte di passione – chiederà a Zafer di incontrarlo su di una scogliera. In questo frangente, l’imprenditore le domanderà se gli abbia mai voluto bene. La donna risponderà negativamente e così Gulcemal si getterà nel vuoto. Per questo motivo, l’uomo verrà dichiarato per morto, tanto che la famiglia e Deva piangeranno la loro morte. I telespettatori a questo punto assisteranno ad un salto temporale di cinque anni. Deva si troverà al porto insieme a Cemal, il figlio che ha avuto da Gulcemal senza che lui lo sapesse. Una penultima puntata ricca di colpi di scena per gli amanti delle vicende ambientate in Turchia.