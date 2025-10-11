[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Risonanza Magnetica della Casa di Cura San Michele, un servizio d’eccellenza a Manfredonia e da sempre un punto di riferimento per la salute dei cittadini.

Il servizio di Risonanza Magnetica permette di eseguire indagini diagnostiche alla colonna vertebrale, bacino, piede, ginocchio, caviglia, spalla, gomito, polso e mano in tempi rapidissimi.

I benefici del macchinario istallato presso la Casa di Cura San Michele sono molteplici, infatti viene garantito un sistema di risonanza magnetica aperto con tecnologia di ultima generazione e con un’eccellente qualità dell’immagine. Il magnete aperto e il tavolo del paziente di facile accesso, rende l’esame accessibile sia per i pazienti claustrofobici che per i bambini. 👨🏻‍⚕️

Un ambulatorio che fonde la storica esperienza con l’innovazione delle apparecchiature di ultima generazione, progettate per garantire risultati rapidi e precisi, offrendo il massimo comfort ai pazienti. 📈

☎️ Per prenotazioni chiamare il numero: 0884 581116 oppure inviare una mail a info@casadicurasanmichele.com