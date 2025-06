[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Casa di Cura San Michele a Manfredonia si distingue come un punto di riferimento per la salute dei cittadini, offrendo un servizio di Risonanza Magnetica all’avanguardia e di eccellenza. Questa struttura, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, integra l’esperienza storica con le più recenti innovazioni tecnologiche per garantire diagnosi rapide, precise e confortevoli.

La Risonanza Magnetica: Un Servizio d’Eccellenza

Il servizio di Risonanza Magnetica della Casa di Cura San Michele è caratterizzato da un sistema aperto di ultima generazione. Questa tecnologia è particolarmente vantaggiosa per diverse tipologie di pazienti, tra cui coloro che soffrono di claustrofobia e i bambini, grazie al suo design aperto e al tavolo paziente di facile accesso, che rendono l’esame più sereno e confortevole.

Il macchinario garantisce un’eccellente qualità delle immagini diagnostiche e permette di eseguire indagini rapide e dettagliate su diverse aree del corpo, tra cui:

Colonna vertebrale : per l’analisi di patologie e condizioni a carico del rachide cervicale, dorsale e lombare.

: per l’analisi di patologie e condizioni a carico del rachide cervicale, dorsale e lombare. Articolazioni: indagini approfondite su bacino, piede, ginocchio, caviglia, spalla, gomito, polso e mano.

Questo servizio privato ed esclusivo a Manfredonia riduce la necessità per i pazienti di spostarsi in centri più distanti per ottenere esami di alta qualità.

Impegno per la Salute e il Comfort del Paziente

L’ambulatorio di Diagnostica per Immagini della Casa di Cura San Michele unisce una consolidata esperienza con l’innovazione delle apparecchiature, tutte progettate per assicurare risultati rapidi e precisi. L’obiettivo primario è offrire il massimo comfort ai pazienti durante ogni fase dell’esame.

La Casa di Cura San Michele si impegna a fornire un’assistenza sanitaria completa, che va oltre la sola Risonanza Magnetica, includendo un’ampia gamma di servizi ambulatoriali e specialistici.

Contatti e Prenotazioni

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare la Casa di Cura San Michele:

Telefono : 0884.581116

: 0884.581116 Email : info@casadicurasanmichele.com

: info@casadicurasanmichele.com Indirizzo: Via Orto Sdanga, 90, 71043 Manfredonia (FG)

La Casa di Cura San Michele continua a essere un pilastro per la diagnosica e la salute a Manfredonia, confermando il suo ruolo di eccellenza nel panorama sanitario locale.