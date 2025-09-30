La Regione Puglia promuove la destinazione turistica in Giappole e Corea del Sud

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA REGIONE PUGLIA PROMUOVE LA DESTINAZIONE TURISTICA IN GIAPPONE E COREA DEL SUD

Far crescere il flusso di visitatori provenienti dall’Asia è l’obiettivo strategico della Regione Puglia che, attraverso l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, ha partecipato a due iniziative dedicate al turismo in Corea del Sud e in Giappone.

Oggi si è concluso il workshop di Tokyo, organizzato con Enit Giappone, e dedicato al comparto Leisure alto di gamma, durante il quale la Puglia si è presentata con una postazione dedicata e brandizzata da Pugliapromzione. Agli incontri hanno preso parte 98 operatori giapponesi particolarmente interessati ai più autentici prodotti turistici della Puglia, tra i quali Enogastronomia e Artigianato, Arte e Cultura, Sport, Natura e Benessere.

La Regione Puglia / Pugliapromozione nei giorni scorsi ha partecipato anche al Tourism Expo Japan– TEJ 2025, la più importante fiera del turismo B2B e B2C in Giappone, che quest’anno si è tenuta a Nagoya, città sul mare in posizione strategica tra Tokyo e Osaka. “Selezioniamo con grande attenzione gli eventi fieristici nel mondo ai quali partecipare, affinché il brand Puglia e la destinazione turistica possano affermarsi nel più ampio contesto internazionale possibile – ha dichiarato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – così da rispondere efficacemente alle sfide che la geopolitica ci sta ponendo in questi anni, così da affiancare il lavoro eccellente dei professionisti pugliesi del turismo – . Il TEJ, per esempio, è la più importante fiera giapponese del turismo, che dal 25 al 28 settembre ha registrato oltre 250 mila visitatori e 60mila partecipanti tra operatori turistici e giornalisti. La destinazione turistica Puglia è stata presentata con target Wedding, MICE, Incentive e Leisure alto di gamma. La Regione Puglia è stata presente con uno stand brandizzato e allestito da Pugliapromozione all’interno del padiglione Italia – Enit”.

Al TEJ Pugliapromozione ha realizzato 20 incontri organizzati tramite agenda online. La fiera ha offerto opportunità per espandere la clientela sui mercati asiatici, attraverso incontri di lavoro, conferenze tematiche, e con la promozione diretta business-to-business e business-to-consumer di prodotti, strutture e destinazioni nazionali e internazionali.

La fiera del turismo di Nagoya è stata preceduta dal workshop organizzato il 23 settembre a Seoul, organizzato da Enit Corea, al quale hanno partecipato 48 operatori e giornalisti coreani del segmento luxury, wedding, MICE & Incentive. A tutto ciò si aggiungono i numerosi professionisti e visitatori che sono stati accolti direttamente nello stand della Regione Puglia nel corso degli eventi svoltisi in Corea del Sud e Giappone.