Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Real Zapponeta cambia guida societaria: “Progetto ambizioso”

La società A.S.D. Real Zapponeta è lieta di annunciare la nomina del nuovo Presidente, Cerasuolo

Salvatore, figura che guiderà il club in una nuova fase del proprio percorso sportivo e organizzativo.

La scelta rappresenta un passo deciso verso il rafforzamento della struttura societaria, con

l’obiettivo di costruire un progetto solido, competitivo e duraturo.



La società intende intraprendere un percorso ambizioso, lavorando fin da subito per allestire una

squadra competitiva, capace di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.

In questo contesto, il club vuole dimostrare come anche una realtà di piccole dimensioni come

Zapponeta possa ambire a traguardi importanti, con l’obiettivo di scrivere una pagina significativa

della propria storia sportiva.

Il progetto sarà portato avanti in sinergia con lo staff societario e tecnico, a partire dall’allenatore

riconfermato mister Nicola De Martino, dal direttore generale Giovanni Capocchiano, dai dirigenti

Matteo Capocchiano, Angelo Capocchiano e Paolo Accetturo, dallo staff guidato da Tommaso

Alessandro e dal vice presidente Mario De Marinis.



“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’entusiasmo di chi crede

profondamente in questo progetto – ha dichiarato il Presidente –. La nostra volontà è quella di

costruire una squadra competitiva.



La società ha già avviato e definito importanti accordi con sponsor di rilievo, che garantiranno

ulteriore solidità al progetto e permetteranno di sostenere concretamente gli obiettivi sportivi

prefissati.”



Zapponeta, 1 maggio 2026

A.S.D. Real Zapponeta