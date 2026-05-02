La Real Zapponeta cambia guida societaria: “Progetto ambizioso”
La Real Zapponeta cambia guida societaria: “Progetto ambizioso”
La società A.S.D. Real Zapponeta è lieta di annunciare la nomina del nuovo Presidente, Cerasuolo
Salvatore, figura che guiderà il club in una nuova fase del proprio percorso sportivo e organizzativo.
La scelta rappresenta un passo deciso verso il rafforzamento della struttura societaria, con
l’obiettivo di costruire un progetto solido, competitivo e duraturo.
La società intende intraprendere un percorso ambizioso, lavorando fin da subito per allestire una
squadra competitiva, capace di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.
In questo contesto, il club vuole dimostrare come anche una realtà di piccole dimensioni come
Zapponeta possa ambire a traguardi importanti, con l’obiettivo di scrivere una pagina significativa
della propria storia sportiva.
Il progetto sarà portato avanti in sinergia con lo staff societario e tecnico, a partire dall’allenatore
riconfermato mister Nicola De Martino, dal direttore generale Giovanni Capocchiano, dai dirigenti
Matteo Capocchiano, Angelo Capocchiano e Paolo Accetturo, dallo staff guidato da Tommaso
Alessandro e dal vice presidente Mario De Marinis.
“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’entusiasmo di chi crede
profondamente in questo progetto – ha dichiarato il Presidente –. La nostra volontà è quella di
costruire una squadra competitiva.
La società ha già avviato e definito importanti accordi con sponsor di rilievo, che garantiranno
ulteriore solidità al progetto e permetteranno di sostenere concretamente gli obiettivi sportivi
prefissati.”
Zapponeta, 1 maggio 2026
A.S.D. Real Zapponeta