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La Puglia ha la Stonehenge a Manfredonia

Non ci crederete, ma nel Sipontino furono scoperte circa 80 stele, alte circa un metro e mezzo, che un tempo si ergevano sulla costa sabbiosa rivolte verso il mare.

All’epoca, questa regione della Daunia era una zona lagunare, formata da isolotti e fiumi che scorrevano dall’entroterra verso il mare.

Quando nel Novecento, grazie all’intuizione di uno studioso, vennero riscoperte dopo millenni di insabbiamento, si notò che le stele presentavano per lo più raffigurazioni di uomini con abiti sui quali erano incise le gesta che probabilmente li avevano riguardati.

Tutti saremmo propensi a pensare a un complesso di stele funerarie, ma questa ipotesi non è ancora stata confermata, semplicemente perché non è stato rinvenuto un solo sepolcro.

La “Stonehenge della Daunia” resta perciò un mistero risalente a un periodo compreso tra l’VIII e il VI secolo a.C.

Francesco Paolo Pizzileo