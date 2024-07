La Puglia è la Regione Italiana dell’anno secondo National Geographic

National Geographic ha premiato la Puglia come “Best Value Travel Destination In The World” per il secondo anno consecutivo

La Puglia si conferma per il secono anno consecutivo la “Best Value Travel Destination In The World”, “miglior destinazione di viaggio al mondo”, per National Geographic.

La Regione si conferma simbolo di bellezza in tutto il mondo.

ECCO LE MOTIVAZIONI DI NATIONAL GEOGRAPHIC

Per National Geographic, la regione Puglia rappresenta il meglio dell’Italia del Sud. Una regione bellissima fatta di storia, cultura, paesaggi naturali, spiagge bellissima e un mare cristallino dove rilassarsi. Da non dimenticare poi il patrimonio enogastronomico che rendono la regione Puglia una terra da scoprire ed amare.

LE SPECIALITA’ GASTRONOMICHE DELLA PUGLIA

Non solo: la Puglia è in grado di offrire ad ogni visitatore esperienze uniche ed autentiche legate anche alla scoperta di tipicità enogastronomiche. Dal buon vino ai taralli pugliesi, ma anche il caciocavallo silano Dop, il canestrato pugliese Dop, la burrata di Andria, il pane di Altamura e Laterza e tanto altro.