Filorosso, anticipazioni e ospiti 20 ottobre: Milano in fiamme, Ucraina che divide e nuove verità su David Rossi

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Martedì 20 ottobre, Filorosso torna su Rai 3 con una puntata che mette insieme cronaca, geopolitica e grandi inchieste irrisolte. Inoltre, Antonino Monteleone guida un viaggio che parte dagli scontri di Milano e arriva ai misteri più profondi della storia italiana recente: la morte di David Rossi, le stragi del 1992 e il caso Garlasco.

La serata si annuncia intensa, perché ogni tema porta con sé domande che continuano a dividere politica, opinione pubblica e magistratura. A questo punto diventa inevitabile chiedersi: quali elementi nuovi emergono? E quale verità potrebbe cambiare la lettura di vicende che segnano ancora il Paese?

Filorosso: Milano e la frattura sociale che divide il Paese

La puntata si apre con gli scontri avvenuti a Milano durante la manifestazione del fine settimana. Inoltre, Filorosso ricostruisce la dinamica degli episodi attraverso immagini, testimonianze e collegamenti. Il programma analizza la tensione che attraversa la città e mostra come la violenza giovanile sia diventata un tema politico e sociale che richiede risposte immediate. Monteleone evidenzia la frattura tra chi parla di disagio e chi punta il dito contro gruppi organizzati. Intanto, la discussione si allarga alle conseguenze politiche, perché la gestione dell’ordine pubblico torna al centro del dibattito nazionale. Milano diventa così il punto di partenza di una serata che guarda oltre la cronaca e cerca di capire cosa stia cambiando nel rapporto tra giovani, istituzioni e piazze.

Filorosso: Ucraina, David Rossi e le stragi del ’92, tra nuove ipotesi e vecchi silenzi

Dopo Milano, Filorosso affronta il tema del sostegno italiano all’Ucraina. Inoltre, il confronto in studio con il sociologo Alessandro Orsini mette in evidenza una divisione che attraversa maggioranza, opposizione e opinione pubblica. Il programma analizza gli scenari internazionali e le possibili evoluzioni del conflitto, mostrando come la guerra continui a influenzare scelte politiche e tensioni interne.

Poi arriva uno dei capitoli più attesi: la morte di David Rossi. Filorosso ripercorre le recenti dichiarazioni della Commissione parlamentare d’inchiesta e mostra come nuovi elementi stiano riaprendo interrogativi che sembravano chiusi. Monteleone evidenzia che alcune ricostruzioni non coincidono più con la versione consolidata negli anni. Inoltre, emergono ipotesi che richiedono ulteriori verifiche e che potrebbero cambiare la lettura della vicenda.

La serata entra poi nel cuore dei misteri delle stragi del 1992. Filorosso si chiede se l’indagine sulle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici abbia accelerato l’uccisione di Paolo Borsellino. Il confronto coinvolge Filippo Facci, Claudio Martelli, Antonio Ingroia e Antonio Di Pietro. Monteleone mette in evidenza come, dopo trent’anni, restino ancora zone d’ombra su interessi, pressioni e dinamiche che hanno segnato una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana.

Filorosso: il caso Garlasco torna al centro con nuovi interrogativi e un confronto acceso

La puntata si chiude con un nuovo approfondimento sul delitto di Chiara Poggi e sul caso Garlasco. Filorosso analizza gli sviluppi investigativi più recenti e mostra come alcune testimonianze e accertamenti tecnici stiano alimentando un confronto sempre più acceso. Monteleone evidenzia che, nonostante le sentenze, restano domande irrisolte sulla scena del crimine, sui movimenti dei protagonisti e sulle consulenze tecniche che hanno segnato il processo.

Il programma mette in luce come il caso continui a dividere esperti, magistrati e opinione pubblica, perché ogni nuovo elemento riapre una discussione che sembrava chiusa. La serata del 20 ottobre promette quindi un capitolo decisivo, con analisi che potrebbero cambiare la percezione di una vicenda che, dopo tanti anni, continua a generare domande e tensioni.