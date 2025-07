La Promessa torna al pomeriggio di Canale 5? Il possibile cambio programmazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Promessa è tra gli sceneggiati che ogni giorno collezionano più ascolti sui teleschermi italiani. Le vicende di Manuel, Jana, Cruz e Alonso collezionano in media 1 milione di telespettatori su Rete 4, dov’è traslocata da ormai diversi anni. Proprio lo sceneggiato è stato oggetto di un’indiscrezione che se fosse confermata avrebbe davvero dell’incredibile. In particolare, il portale Blasting News ha annunciato che La Promessa potrebbe trovare nuovamente posto nel pomeriggio di Canale 5 a partire dalla prossima stagione televisiva in partenza da settembre. La soap opera potrebbe prendere lo slot che va dalle 16:40 alle 17:00 e fare da traino a Pomeriggio Cinque, che da settembre cambierà volto. Myrta Merlino non è stata confermata a capo del programma dopo due anni di ascolti molto deludenti.

La Promessa anticipazioni: Ricardo affronta Petra

La soap opera potrebbe traslocare a settembre su Canale 5 nella fascia che va dalle 16:40 fino alle 17.00. Per ora soltanto un’ipotesa ma se fosse confermata renderebbe felici i fans, che avevano molto criticato lo spostamento de La Promessa su Rete 4. Ma cosa succederà nelle nuove puntate della soap opera in programma prossimamente su Rete 4? Le anticipazioni raccontano che Ricardo affronterà Petra dopo che ha scoperto che sua moglie Ana è in realtà ancora viva. La governante ha spinto il maggiordomo a dire la verità al figlio Santos. Nel frattempo, Manuel e Jana appariranno felici dopo il loro viaggio. Alonso e Cruz, invece, saranno molto preoccupati per alcune voci diffuse tra le famiglie dell’alta società. Manuel a questo punto proporrà ai genitori di rinunciare all’aviazione a patto che gli concedano il benestare per sposare Jana. Infine Burdina scarcererà Romulo dopo aver ricevuto del denaro dal marchesino.