La Promessa spoiler, Jimena tornerà alla tenuta

La Promessa spoiler mostra che nella soap spagnola assisteremo a un’inaspettato ritorno. Il marchese Manuel de Lujan nei prossimi episodi italiani si ritroverà la moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada), senza alcun preannuncio alla tenuta.

La Promessa anticipazioni: Manuel non vuole vedere Jimena

Manuel non vorrà incontrare Jimena a Madrid, dove è andata ad abitare. La donna ha tentato di bruciare La Promessa. Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) per scherzo, cercheranno di portarlo con la forza nella tenuta degli Infantes.

Manuel non accetterà di buon grado lo scherzo, egli ribadirà ai genitori di essere un uomo adulto in grado di decidere da solo. Circa la consorte è lui a dover decidere, accadrà però uno spiacevole imprevisto.

La Promessa anticipazioni, Manuel cercherà al geloso Abel Bueno l’amore profondo per Jana Exposito

Mentre Manuel spiegherà il suo sentimento per Jana, si accorgerà che Abel ha un barlume negli occhi. Quindi si volterà, si troverà di fronte a Jimena in carne ed ossa. Lujan cadrà nel panico, anche se la moglie, andandosene subito, dirà di essere passata per un saluto. Ella si fermerà solo per qualche giorno a casa di alcuni amici.

Jimena si recherà a La Promessa anche il giorno dopo, scusandosi con Catalina (Carmen Asecas). A lei dirà di non essere stata nelle sue piene facoltà mentali, quando ha tentato di ucciderla, incendiando la sua stanza. Catalina accetterà le scuse di Jimena, lei dirà di volere trattenersi per cena…

La Promessa trame, Jimena dirà a Manuel di rimettersi insieme

“Adesso staremo insieme finché morte non ci separi” saranno le parole di Jimena, tutti gli abitanti de La Promessa. Terminata la cena, Jimena starà da sola con Alonso e Cruz e chiederà loro se può avere la sua vecchia stanza nella tenuta, il suo posto è al fianco del marito.

Cruz risponderà favorevolmente, anche se avvertirà la governante Pia Adarre (Maria Castro). Le ordinerà di sorvegliare Jimena e di non lasciarla sola per nessuna ragione, non si fida ancora di lei. Un ritorno improvviso che, potrebbe creare problemi alla relazione, ancora segreta, tra Manuel e Jana… che ne dite?