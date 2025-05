[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Promessa settimana dal 31 maggio al 6 giugno 2025

Durante la settimana dal 31 maggio al 6 giugno 2025, vedremo Jana contro i marchesi. La donna ha dovuto lasciare il suo amore Manuel e si scontrerà con i marchesi. Non solo, la giovane verrà minacciata e tutti i domestici non dovranno nemmeno nominare i due innamorati.

La Promessa settimana dal 31 maggio al 6 giugno 2025: la marchesa minaccerà tutti

La marchesa entrerà in cucina, come una furia e minaccerà tutta che chiunque parlerà del figlio Manuel e di Jana. La giovane cameriera vedrà svanire il suo sogno d’amorehttps://www.ilsipontino.net/la-promessa-anticipazioni-spagnole-brutto-gesto-di-cruz-alle-nozze-di-jana-e-manuel/, grazie alle intromissioni dei marchesi. Alonso sarà terribile con la ragazza, non accetterà che suo figlio sposi una semplice cameriera.

Curro difenderà Manuel e Jana, e cercherà di fare riflettere sula sorprendente somiglianza della love story tra il marchese e Dolores. Il marchesino cercherà aiuto da Romulo e nemmeno Vera e Lope saranno tranquilli.

La Promessa anticipazioni, la duchessa De Carril non lo considererà all’altezza della figlia

La duchessa aggiungerà che Vera è solo infatuata e chiederà alla figlia i soldi sottratti al padre. Per calmare la gelosia di Martina, Julia deciderà di rivelarle il motivo per cui è tornata a La Promessa. La ragazza era la fidanzata di Paco, desidererà informazioni da Curro su quanto accaduto all’amato al fronte.

Petra incontrerà Santos e gli dirà che marchesi gli sono grati per i suoi servizi. Marcelo non riuscirà a confessare un nuovo errore a Teresa, ma la donna non lo ascolterà. Il sergente Burdina arresterà Manuel, accusandolo di aver ucciso Gregorio.

Jana vorrebbe andare in caserma da Manuel, ma Curro la sconsiglierà di farlo. Alonso cercherà la libertà per il figlio facendo qualche telefonata. Il marchese e Cruz andranno in caserma, Manuel chiederà di stare vicini a Jana. I genitori del ragazzo la penseranno diversamente. Cruz dirà al marito di allontanare la ragazza, offrendole dei soldi.