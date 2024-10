La Promessa rischio cancellazione su Rete 4? Svelato il motivo

Brutte notizie per La Promessa, la soap opera che narra le vicende di una famiglia nobile in Spagna. L’appuntamento con lo sceneggiato iberico passato ufficialmente su Rete 4 non ha portato fortuna. Il sabato e la domenica sera sono previsti nuovi appuntamenti inediti sempre a partire dalle ore 19:35. Una decisione, quella di trasmettere La Promessa anche nel weekend che non ha avuto il risultato sperato. Le puntate sono state viste da meno di un milione di telespettatori. Davvero poche persone rispetto al 20% di share che segnava quando andava in onda nel pomeriggio di Canale 5. Per questo motivo, in rete c’è già chi sta vociferando di una possibile chiusura della soap opera oppure sospensione su Rete 4.

La Promessa, cosa succederà nelle prossime puntate

Ma cosa succederà nel corso delle prossime puntate de La Promessa? Le anticipazioni della soap opera made in Spagna raccontano che Jana consiglierà a Vera di essere sincera con Lope sui suoi reali sentimenti. Il cuoco a questo punto inviterà la sua collega a fare un picnic nei pressi della tenuta. La nuova domestica apparirà molto contenta dell’invito. Intanto Catalina conoscerà Virtudes che si metterà a piangere quando leggerà le false missive di Simona. Maria e Salvador non si potranno sposare a causa di una regola imposta dai marchesi che prevede che prima convolino a nozze Pelayo e Catalina. Cruz, invece, farà in modo che Curro apprende della morte di Feliciano per farlo stare male e portarlo alla morte. Alonso rimprovererà sua moglie per aver fatto soffrire suo nipote.