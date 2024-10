La Promessa anticipazioni: Catalina scopre di essere incinta ma…

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Catalina scoprirà di essere incinta. Ma la gioia della notizia sarà oscurata dal fatto che il bambino non è di Pelayo. Il conte di Anil quanto scoprirà la faccenda del probabile tradimento avrà una reazione fortissima. Dagli spoiler de La promessa si evince che Catalina proverà a spiegare come sono andati i fatti. Durante la discussione la marchesina farà il nome di Adriano se Pelayo non facesse fatica ad accettare la verità. Nonostante il turbamento iniziale, il conte cercherà di riavvicinarsi alla ragazza se la fiducia non fosse per sempre compromessa.

La Promessa prossime puntate: Cruz rovina le nozze tra Jana e Manuel

Nelle prossime puntate de La Promessa non ci saranno buone notizie per Jana che organizzeranno il loro matrimonio in un eremo dove i due avranno intenzione di celebrare la cerimonia all’oscuro di tutti. Ma Cruz farà irruzione determinata a frenare i propositi dei due futuri sposi. Tuttavia Manuel non si farà scoraggiare e ribadirà alla madre di voler convolare a giuste nozze con Jana. Intanto il sergente Burdina arriverà alla tenuta per arrestare il colpevole della morte di Gregorio. Quest’ultimo verrà ucciso da uno dei residenti della tenuta dei marchesi dei Lujan. Tutti gli occhi saranno puntati su Manuel in un gesto di stizza oppure su Pia – stanca dei soprusi del marito – potrebbe averlo eliminato per proteggere suo figlio Diego.