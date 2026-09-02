La Promessa, puntate più brevi: durata e novità programmazione settembre
Settembre porta alcune novità importanti per i fan de La Promessa. Con il ritorno del palinsesto autunnale, la soap spagnola cambia nuovamente ritmo e modalità di programmazione.
La prima novità riguarda il sabato sera: dopo la pausa già iniziata ad agosto, non sono previste nuove puntate speciali in prima serata. L’appuntamento del weekend, quindi, viene definitivamente accantonato.
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Ma non è l’unico cambiamento. Durante la settimana, gli episodi de La Promessa avranno una durata più contenuta, con una riduzione di circa 15-20 minuti rispetto alla programmazione precedente. Una scelta legata alla necessità di lasciare spazio ai programmi della nuova stagione televisiva.
Resta invece confermata la presenza della soap dal lunedì al venerdì su Rete 4, nella consueta fascia preserale, indicativamente attorno alle 19:45.
Per chi non riesce a seguire le puntate in televisione non vi è alcun problema: gli episodi continueranno a essere disponibili on demand e gratuitamente su Mediaset Infinity.
Dunque, a settembre La Promessa cambia formato, ma continua a essere un appuntamento quotidiano per il pubblico di Rete 4.