Amadeus pronto a lasciare la Rai, proposto un mini Festival in un’altra rete

Amadeus pronto a lasciare la Rai, come è risaputo il contratto che lega il conduttore delle ultime 5 edizioni del festival di Sanremo scade il prossimo Giugno. Porterà a conclusione la stagione di Affari Toui per poi decidere il da farsi.

Come è ovvio che sia Amadeus è un pezzo pregiato della scuderia Rai, forte del successo inanellato nelle ultime edizione del Festival di Sanremo riportando un auge un festival che era leggermente decaduto. Ora le trattative tra lo staff di Amadeus ed i vertici Rai si fanno più serrati. La Rai avrebbe anche insistito su una possibile nuova conduzione di Amadeus per il sesto anno consecutivo, cosa mai accaduta nella storia del Festival (Baudo e Mike sono fermi a 5 festival consecutivi, proprio come Amadeus. Ma il conduttore siciliano avrebbe detto che non è interessato. Le ipotesi sono diverse al momento per la nuova conduzione del Festival di Sanremo. Tra l’ipotesi più plausibile che è quella di rivedere Carlo Conti alla conduzione di Sanremo a quella più avanguardista che vedrebbe Alessandro Cattelan e Antonella Clerici alla conduzione del Festival.

Nelle scorse settimane era anche trapelata dalla bocca di Fiorello e di Roberto Sergio AD della Rai l’ipotesi di un nuovo programma che coinvolge sia Amadeus che Fiorello, uno spettacolo in prima serata, magari il Sabato sera. Uno Show d’altri tempi.

Secondo il sito Dagospia, Amadeus starebbe valutando anche l’ipotesi di lasciare la RAI per approdare in una nuova realtà televisiva. Canale Nove avrebbe offerto un contratto faraonico ad Amadeus per diventare il direttore artistico per dei nuovi programmi d’intrattenimento su Canale Nove. Nel caso condurrebbe anche un game show in prime time, stile “l’Eredità”.

In realtà la punta di diamante dell’offerta proposta da canale Nove ad Amadeus è la conduzione di “X-Factor” diciamo che l’intento è quello di creare un vero e proprio “Mini-Sanremo”. Il nove è già al lavoro sull’acquisto dei diritti di X-Factor. Amadeus pronto a lasciare la Rai.