La Promessa e la sconvolgente verità che è nascosta dal Marchese

Intrighi e falsità hanno scombussolato i protagonisti de La Promessa. I colpi di scena non mancano e i telespettatori aumentano a dismisura. La soap opera spagnola è racchiusa da molti intrecci sentimentali e colpi di scena inaspettati. Questo aspetto è il vincente per il successo della storia, i fan si legano inesorabilmente ai vari personaggi.

La promessa e la storia di Jana e Manuel, due protagonisti della soap spagnola

Jana e Manuel sono entrambi pazzi d’amore l’uno per l’altra ma avranno molti ostacoli da dover affrontare. Manuel è unito dal sacro vincolo del matrimonio con Jimena e quest’ultima non crede che il suo sentimento non sia ricambiato.

Leggi anche: La Promessa anticipazioni: Curro scopre chi è suo padre

Però emergono alcuni dettagli che complicano le cose. Ci sarà un bel finale tra Jana e Manuel? I telespettatori sono rimasti senza fiato da varie rivelazioni. Manuel ama la cuoca, le responsabilità di futuro padre e marito si fanno sentire.

La Promessa mostra Jana e Curro protagonisti. Cosa è successo?

Jana e Curro sono fratelli e scopriranno una verità sconvolgente. Dolores ha lasciato una lettera,

di Jana sulla vera identità di Curro. Quest’ultimo ha trovato una lettera lasciata da Dolores in cui è spuntata la verità sul suo vero padre. Per anni il giovane ha creduto che Alonso fosse suo zio, in realtà è l’uomo che lo ha messo al mondo.

Curro per paura che Jana, la sua amata sorella, poteva scaturire il caos per la morte di Dolores, ha nascosto la verità dei fatti. I due fratelli uniranno le proprie forze e scopriranno che in realtà Alonso non era a conoscenza della gravidanza della donna e che non sapeva nulla dei dettagli più importanti. Con il tempo il marchese riuscirà a guadagnarsi la fiducia dell’uomo che lo ha cresciuto, trascorrendo molto tempo a casa sua. Ma Alonso come reagirà quando scoprirà che il ragazzo è suo figlio?