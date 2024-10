La Promessa cambia programmazione per il 12 e 13 ottobre: la novità per la soap opera

Mediaset ha annunciato un nuovo cambio di programmazione per La Promessa dopo la decisione di spostarla su Rete 4. L’azienda di Piersilvio Berlusconi ha deciso di effettuare una variazione d’orario per quanto riguarda le puntate in onda il 12 e 13 ottobre su Rete 4. Gli appuntamenti della soap opera non andranno più in onda alle 19:43 ma bensì alle 19:35 per poi dare la linea all’edizione serale del TG4. Le puntate quindi subiranno un leggero cambio d’orario per aiutare la rete in grave crisi di ascolti. Mediaset ha deciso di trasmettere La Promessa sette giorni su sette dopo l’incredibile successo ottenuto su Canale 5. Uno spostamento di rete che purtroppo ha provocato un drastico calo di telespettatori, dato che le puntate nel weekend sono state viste da meno di un milione di telespettatori, tanto che già in rete circolano le voci di una possibile cancellazione.

La Promessa: ecco cosa succede nelle puntate del weekend

Ma cosa succederà nelle puntate de La Promessa in programma nel weekend sui teleschermi di Rete 4? Le anticipazioni della soap opera ambientata in Spagna rivelano che Catalina ringrazierà Pelayo per aver convinto Cruz a riassumere Maria alla tenuta. Per questo motivo, la giovane inizierà a guardare il conte di Anil con occhi diversi, pentendosi di aver rifiutato la sua proposta di nozze. Nel frattempo le condizioni di Curro desteranno la preoccupazione di tutti nonostante l’intervento sia perfettamente riuscito da parte di Abel. Feliciano, invece, peggiorerà notevolmente dopo essere stato brutalmente operato dal dottor Sandoval senza anestesia. Teresa apparirà preoccupata e correrà a chiedere aiuto a Jana per convincere il dottor Abel a sottoporlo ad una visita urgente.