La Promessa cambia di programmazione su Canale 5: la novità per i fan della soap opera

La programmazione della rete ammiraglia Mediaset subirà alcune modifiche a partire dal prossimo lunedì 23 settembre. Giorno in cui Maria De Filippi tornerà a presiedere la fascia oraria che va dalle 14:45 fino alle 16:10 con il suo dating show. Uomini e Donne partirà infatti con qualche settimana di ritardo. Una buona notizia per i fan de La Promessa che hanno potuto godere di puntate più lunghe per molto tempo. Dal prossimo lunedì si cambia rotta visto che la soap opera iberica non sarà più trasmessa alle ore 15:45 ma slitterà alle ore 16:20 sui teleschermi di Canale 5. Le nuove puntate de La Promessa andranno in onda dopo Uomini e Donne e dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello, che debutterà oggi 16 settembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5.

La promessa anticipazioni dal 23 settembre: ecco cosa succederà

Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 23 settembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della soap opera rivelano che Cruz criticherà Manuel per aver ripreso a volare se lui non l’assicurasse che non rinuncerà mai più alla sua passione. Jana non potrà fare a meno di notare alcuni strani atteggiamenti nel padre di Abel e lo confiderà a Manuel. Il dottor Abel, a questo punto, proverà a distogliere l’attenzione su di loro. Leonor, nel frattempo, partirà per New York senza salutare la madre. Una decisione che lascerà la marchesa profondamente turbata. Allo stesso tempo, la donna si opporrà al ritorno di Maria alla tenuta dopo essere stata ingiustamente accusata di furto.