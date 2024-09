La Promessa anticipazioni, Virtudes ha un doloroso passato

La Promessa con le anticipazioni ci farà conoscere un nuovo personaggio, Virtudes che ha avuto un doloroso passato. Di che cosa si tratta? Presto scopriremo he entrerà nella tenuta la figlia della cuoca Simona. La giovane mostrerà di provare particolare affetto per la madre, che non incontrava da molto tempo. Purtroppo dovrà raccontarle un triste episodio del suo passato.

La Promessa vede arrivare una nuova ospite

Il cancello della sfarzosa Promessa si aprirà a Virtudes arrivata nella tenuta per volontà di Candela. Ella la cercherà per fare una sorpresa alla sua migliore amica Simona. La figlia ritrovata si troverà di fronte alla madre, che non vedeva da anni. La ragazza e il fratello Antonio avevano saputo una falsità dalla “zia” Luisa.

Simona aveva dato i figli Virtudes e Antonio alla parente, mentre era in crisi col marito, colpevole di avere ucciso il marito di Candela. Luisa, tempo dopo, si era poi rifiutata di restituirle i bambini, raccontandole che Simona li aveva abbandonati. Non aveva più intenzione di prendersi cura di loro. Virtudes e Antonito avevano creduto, per cui avevano interrotto ogni rapporto con la loro mamma ed evitando di cercarla.

La Promessa trama: Simona si riconcilia con Virtudes

Simona racconterà a Virtudes la sua verità, si riconcilierà definitivamente con la madre. Intanto durante il chiarimento tra madre e figlia giumgerà la notizia della morte di Feliciano Arcos. Virtudes lascerà la tenuta senza salutare Simona, assicurerà Candela che tornerà a trovarla. Aveva affittato per qualche giorno una stanza in una pensione del paese vicino.

LEGGI ANCHE: Foggia, aggressione al Pronto Soccorso: arrestato 19enne

Virtudes si recherà ancora a La Promessa e parlerà con la mamma Simona per molte ore. Virtudes dirà a Simona di essere stata sposata e di aver avuto un figlio, Adolfo. Poi ella diverrà seria e rivelerà che entrambi sono venuti a mancare in un incidente. Virtudes sottolineerà di essere comunque grata alla vita per il dono, seppur breve, di Adolfo. E possiamo Seguiranno molte altre diverse sorprese in altre La Promessa anticipazioni.