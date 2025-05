La Promessa anticipazioni, ultima settimana di maggio 2025

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Promessa anticipazioni relative all’ultima settimana di maggio 2025 mostrerà Cruz, interessata a scavare ogni piccolo dettaglio sul matrimonio segreto tra il figlio Manuel e Jana. I prossimi episodi la mostreranno intenta a fare i possibile per impedire le nozze

La Promessa anticipazioni, Cruz indagherà

Non è una novità che Cruz voglia impedire a suo figlio Manuel di unirsi con Jana. Ella scaverà su ogni progetto dei due possibili sposini, inoltre. Non solo la marchesa farà la stessa cosa con Manuel. E Gregorio, chi può averlo ucciso?

Nel frattempo Rómulo confiderà al sergente Burdina che Pia è viva e chiarirà il motivo per la sceneggiata sulla falsa morte. Il sergente si fa condurre da lei per ascoltare la sua versione dei fatti.

La Promessa spoiler settimanali: Amalia e Vera si confrontano

Amalia affronterà la giovane figlia e pretenderà che le restituisca tutti i soldi rubati. Vera dirà non solo di non averli più e che non restituirebbe niente. La giovane si confiderà con Lope sulla madre, lui le consiglierà di accusare la marchesa.

Amalia rivelerà alla figlia che la famiglia è piena di problemi. Vera le dirà che non potrebbe il contenuto della valigia è finito nelle mani di Cruz. Petra restituirà a Santos il quaderno di Maria, Manuel e Jana si recheranno in chiesa, dove avranno una sorpresa, Cruz!

La Promessa anticipazioni settimanali

Curro e Julia non riusciranno a sfuggire agli sguardi di Martina, gelosa dell’amore tra la coppia. La figlia di Margarita chiederà a Julia di andarsene, Curro interverrà dicendole di rimanere quanto vuole. Martina combatterà per amore, oltre a litigare con sua madre.

Le nozze tra Margarita e il conte di Ayala vanno avanti e lui chiederà alla futura moglie di avere Martina con loro. La ragazza però si rifiuterà e chiederà al palazzo. di alloggiare alla tenuta.

La soap trasmessa da rete 4 sorprende tutti i fan.