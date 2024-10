La Promessa anticipazioni: Romulo rischia la condanna a morte, ecco il motivo

Momenti drammatici si vivranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – segnalano che Manuel uscirà dalla prigione ma non ci saranno buone notizie per gli altri abitanti della tenuta. Romulo verrà portato in carcere con l’accusa di aver ucciso Gregorio, il marito cattivo di Pia. Il maggiordomo rilascerà al sergente Burdina una dichiarazione che non gli lascerà via di scampo. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Manuel non sarà convinto dalla versione raccontata da Romulo, formando all’uomo di legge nuovi elementi per le indagini. Allo stesso tempo, il marchesino presenterà Jana in società come sua fidanzata. Per l’occasione, Martina donerà alla giovane alcuni abiti di lusso.

La Promessa prossime puntate: Romulo arrestato per la morte di Gregorio

Nelle prossime puntate de La Promessa, i marchesi chiederanno a Manuel discrezione visto che si è unito ad una semplice domestica. Jana nasconderà al figlio le angherie subite da parte di Alonso e Cruz durante la sua assenza. Ma Curro deciderà di informare ugualmente Manuel. Catalina, nel frattempo, caccerà Pelayo dalla tenuta. Il conte di Anil spiazzerà però i marchesi rivelando della gravidanza della ragazza. Una rivelazione che sconvolgerà Alonso e Cruz. Nel frattempo, la situazione per Romulo risulterà molto difficile. Il maggiordomo rischierà la condanna a morte, ritenuto responsabile dell’omicidio di Gregorio, ritrovato senza vita all’interno della tenuta.