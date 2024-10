La Promessa anticipazioni: Manuel finisce in arresto per omicidio, cos’è successo

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna raccontano che Manuel – tornato dalla guerra – scoprirà la verità sul conto di Pia. In dettaglio, il marchesino scoprirà che la donna era stata costretta a vivere in una grotta per scappare alle ire del marito Gregorio, intenzionato ad ucciderla insieme al piccolo Diego. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Manuel deciderà di prendere la situazione di petto. Il marchesino affronterà Gregorio, con il quale si renderà protagonista di un forte scontro. Sarà in questo frangente che il figlio di Alonso rischierà di avere la peggio.

La Promessa anticipazioni: Manuel arrestato per aver ucciso Gregorio

Le anticipazioni de La Promessa in onda nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Gregorio verrà trovato morto dopo qualche giorno alla tenuta. Le indagini partiranno immediatamente per trovare il responsabile dell’omicidio. Alla fine, il sergente Burdina crederà che Manuel sia il responsabile di tale omicidio. L’uomo di legge giungerà a palazzo ed in presenza di Alonso metterà le manette a suo figlio. Il marchese rimarrà sconvolto dall’arresto di Manuel, tanto da giurare di fare tutto il possibile per aiutarlo. Un vero e proprio colpo di scena che terra alta l’attenzione del pubblico di Rete 4: Manuel ha davvero ucciso Gregorio? Oppure c’è sotto un’altra verità che verrà rivelata nelle prossime puntate della soap opera? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per sapere cosa succederà.