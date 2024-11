La promessa anticipazioni puntate dall’1 al 7 dicembre 2024

Ecco per voi La promessa anticipazioni puntate future

Quali saranno le novità de La promessa nelle anticipazioni dall’1 al 7 dicembre 2024. Curro e Alonso si sono confrontati e le trame settimanali relative alla prima settimana del mese natalizio porteranno alla luce molti segreti su Dolores e il Marchese. Jana chiederà quindi al fratello di esserci durante la prossima conversazione. Cruz ordinerà a Petra di strappare l’abito da sposa di Catalina e Ayala chiederà alla donna di obbedire.

Pelayo chiederà a Catalina di accogliere Lorenzo come nuovo membro per preparare le marmellate

Maria sarà molto felice di scoprire la cena a sorpresa che le ha organizzato Salvador. Durante la serata, Jimena si presenterà a La Promessa di soppiatto, ma rifiuterà di fermarsi e raggiungerà i marchesi de Cèspedes.

LEGGI ANCHE: Tempesta d’amore anticipazioni dal 2 al 6 dicembre 2024

Maria e Salvador torneranno a passionati. Pelayo cercherà di farsi aiutare da Catalina a coinvolgere il capitano de La Mata nella loro attività commerciale, e lei accetterà. Cruz apprenderà della visita inaspettata di Jimena e vorrà farla tornare, Manuel però frnerà la sua iniziativa.

Petra non accetterà Margarita al ricevimento dei Palomar

Catalina e Pelayo convocheranno i marchesi e Lorenzo per rendere pubblico l’ingresso del capitano nel commercio delle salse e delle marmellate. La marchesa non approverà, Catalina si sposerà con l’abito indossato da sua madre.

Alonso racconterà a Curro ciò che è successo a Dolores e ai suoi figli. Jana ascolterà la conversazione tra i due. Alonso mostrerà ancora il dolore per quanto avvenuto. Cruz scoprirà che Petra ha rovinato l’abito da sposa di Catalina.

Petra, però, dà alla marchesa una valida motivazione per il mancato rispetto dell’ordine

Lorenzo insisterà con Pelayo affinché possa entrare nella produzione delle marmellate. Catalina però non vuole cedere alle richieste di Cruz. Lope insisterà per incontrare la famiglia di Vera. All’interno de La Promessa c’è agitazione per il prossimo ritorno di Jimena.

Abel benedirà la relazione tra Jana e Manuel e si scuserà per gli errori commessi. Il ritorno di Jimena, di cui si dubita della guarigione, scombussolerà tutte le cameriere. Lope si riappacificherà con Vera dopo gli ultimi litigi, lei si rifiuta ancora di permettergli di incontrare suo padre. Le cuoche ringraziano Teresa per tutto quello che sta facendo per Virtudes, mentre Maria sarà ossessionata da una possibile gravidanza.