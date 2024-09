La Promessa anticipazioni: Petra tradisce Cruz per vendicare la morte di Feliciano

Incredibili colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera ambientata in Spagna rivelano che Ignacio, vecchio amore di Petra e padre di Feliciano, farà il suo ingresso alla tenuta. Il conte di Ayala giungerà a La Promessa con la scusa d’incontrare la sua grande amica Cruz se il piano fosse ben diverso. Il nuovo arrivato vorrà fare chiarezza sulla morte di suo figlio Feliciano. Per Petra sarà un colpo al cuore rivedere l’uomo che amava, sopratutto dopo un periodo buio seguito alla morte di Feliciano.

La Promessa prossime puntate: Petra rivela a Ignacio che Curro è il figlio illegittimo di Alonso

Nelle prossime puntate de La Promessa si apprende che Petra rivelerà Cruz di essere la madre di Feliciano ma mentirà sul suo legame con Ignacio. La dama di compagnia inoltre vorrà capire cos’è successo realmente durante la battuta di caccia, dove suo figlio è morto mentre Curro è stato gravemente ferito. Petra molto presto scoprirà che Cruz aveva organizzato un piano diabolico per uccidere il figlio di Lorenzo. Per questo motivo, la donna si alleerà con Ignacio per vendicarsi della marchesa, la responsabile della morte di Feliciano. Petra sarà pronta a tradire la sua signora dopo il grande lutto subito. La donna ammetterà di essere stanca delle umiliazioni subite e informerà il conte di Ayala che Cruz aveva organizzato la battuta di caccia per far del male a Curro, in quanto figlio illegittimo di Alonso. Ignacio rimarrà sconvolto da tale rivelazione, capendo di avere in mano un segreto capace di generare un vero scandalo.