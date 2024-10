La Promessa anticipazioni: niente lieto fine per Salvador e Maria, svelato il motivo

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma prossimamente sui teleschermi di Rete 4. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna raccontano che Salvador riceverà una missiva molto importante che cambierà la sua vita. Il giovane scoprirà di poter diventare il primo valletto della casa dei conti di Matesanz. Salvador a questo punto sarà chiamato a prendere una difficile decisione visto l’amore che prova per Maria. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che il ragazzo deciderà di parlare a cuore aperto con la fidanzata sulla proposta lavorativa appena ricevuta.

La Promessa prossime puntate: Salvador accetta un lavoro lontano dalla tenuta

Nelle prossime puntate de La Promessa in onda nei prossimi mesi su Rete 4, Salvador apparirà entusiasta di accettare l’offerta per diventare il primo lacchè dei conti di Mantesanz. Il ragazzo avrà intenzione di essere libero, spiegando a Maria di voler mettere i soldi da parte per costruire un futuro accanto a lei. Nonostante la partenza, la domestica apparirà felice per il suo fidanzato. I due giovani si prometteranno di aspettarsi al termine di una stagione lavorativa. Ma prima di andarsene, Salvador dovrà affrontare Romulo che lo aveva istruito nei migliori dei modi. L’uomo dirà al maggiordomo di aver accettato la proposta dei conti. Romulo apparirà felice per lui, incoraggiandolo a seguire la sua strada. Niente lieto fine almeno per ora tra Salvador e Maria.