La Promessa anticipazioni: Jana rivela la sua vera identità a Manuel

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che Jana deciderà di raccontare a Curro il suo segreto. Dopo aver scoperto che sua madre era una domestica, il marchesino apprenderà che è la sorella di Curro. Jana gli dirà che la loro madre era Dolores. Una rivelazione che sconvolgerà Curro che reagirà in modo inaspettato di fronte a Martina. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che il ragazzo diventerà freddo nei confronti della sua amata anche se dopo qualche giorno tornerà sui suoi passi. Curro deciderà di confidarsi con Jana ammettendo di sentirsi un po’ sopraffatto dalla situazione e bisognoso di condividere tutto quanto con Martina.

La Promessa prossime puntate: Manuel chiede la mano di Jana

Nelle prossime puntate de La promessa, Jana vorrà essere sincera con Manuel prima del matrimonio. Il marchesino deciderà di chiedere la mano della domestica, capendo che è la donna della sua vita. La ragazza quindi deciderà di rivelare al ragazzo la sua vera identità prima delle nozze. I due a questo punto si recheranno in un eremo lontano dalla tenuta per sposarsi. Purtroppo la gioia della coppia verrà meno quando Cruz irromperà in chiesa. In quel momento, Manuel si sentirà svenire mentre il silenzio piomberà sulla chiesa isolata. La domestica e il marchesino saranno costretti a far ritorno alla tenuta. Nonostante questo, Manuel proteggerà il suo amore, presentando Jana come la sua promessa sposa nel corso di una cena in famiglia. Una decisione che inasprirà ancor di più lo scontro tra il marchesino e sua madre Cruz.