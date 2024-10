La Promessa anticipazioni: le nozze di Manuel e Jana rovinate, ecco perché

Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – rivelano che Manuel e Jana giungeranno all’eremo per sposarsi dopo tante vicissitudini. Il marchesino sarà sicuro di sposare la sua amata visto che è riuscito a convincere il prete di Lujan a sposarli in una chiesa lontana dalla tenuta. Non ci saranno invitati ma questo non sembrerà essere un problema per i due promessi sposi. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Jana e Manuel si incammineranno verso l’altare sicuri di diventare marito e moglie in pochi minuti. Ma Cruz leggerà il diario di Maria scoprendo il grande segreto di Jana. La donna così scoprirà il luogo dove verrà celebrato il matrimonio.

La Promessa prossime puntate: Cruz ferma le nozze tra Jana e Manuel

Nelle prossime puntate de La Promessa si apprende che Cruz entrerà in chiesa commentando: “Non ricordo di aver mai visto uno sposo all’altare senza la madrina al suo fianco”. Dopo questa scoperta sarà difficile per Manuel e Jana diventare marito e moglie almeno per il momento. Cruz organizzerà un modo per vendicarsi della domestica e visti i precedenti e la sua indole non andrà certamente per la leggera. Non è da escludere che la marchesa organizzerà un piano per uccidere Jana, di cui Manuel è innamoratissimo. A tal proposito, l’attrice Eva Martin che interpreta Cruz ha pubblicato delle foto dal set sui social. In una di esse, la donna è insieme a Arturo Garcia Sancho e Ana Garces ovvero Jana e Manuel con la seguente didascalia: “Beccati”.