La Promessa anticipazioni episodi, una new entry alla tenuta

La Promessa e le anticipazioni sugli episodi futuri rivelano che ci sarà una nuova entrata alla tenuta. Si tratta di Virtudes, la giovane figlia della cuoca Simona. La soap iberica mostrerà che la ragazza ha uno scopo ben preciso, di che si tratterà?

La Promessa news Simona si ritroverà davanti a una scelta

Norberta nuora del figlio maggiore di Antonio, si recherà a fare visita a Simona. Mentre Virtudes, dopo molti anni si è riappacificata con la cuoca, non sarà così con la nuova entrata. Al contrario Norberta non esiterà a manifestare in faccia alla “suocera” tutto l’odio che prova nei suoi confronti per aver fatto soffrire per tanto tempo il marito.

Simona, ritenuta colpevole di avere abbandonato i figli, assisterà alla difficile scelta di Virtudes. La ragazza si troverà di fronte ad un bivio: tornare in paese con Norberta o perdere un fratello. Davanti a una scelta così dolorosa Simona rinuncerà nuovamente a Virtudes?

La Promessa anticipazioni, Simona rinuncerà a Virtudes

Simona non vorrà che Virtudes si allontani da Antonio, preferirà perderla un’altra volta. La ragazza capirà il motivo per cui la madre ha deciso in tale modo. Inizialmente non l’accetterà, poi, ascolterà ciò che Simona le ha detto. Così preparerà le valigie e partirà con Norberta per ricongiungersi ad Antonio.

Simona cadrà nell’angoscia totale, Candela le sarà vicino, per evitare che possa nuovamente pensare di essere una cattiva madre. Virtudes ritornerà, però, presto a La Promessa e dirà a Simona di avere nuovamente discusso con Norberta e Antonio.

Non accettando le loro imposizioni, non vorrà più saperne di vivere sotto il loro stesso tetto, vorrà invece stare vicino alla madre. Simona accetterà la scelta della figlia, la cui intenzione sarebbe di lavorare per Alonso e Cruz.