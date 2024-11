La Promessa anticipazioni dall’11 al 17 novembre: la servitù si ribella ad Alonso e Cruz

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma da lunedì 11 a domenica 17 novembre in prima visione sui teleschermi di Rete 4. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che i dipendenti della tenuta porteranno avanti lo sciopero contro Alonso e Cruz per far valere i propri diritti. Maria sarà la paladina di questa battaglia nonostante Jana cerchi di evitare che si creino tensioni con i marchesi. Dagli spoiler de La Promessa si evince che Maria andrà avanti con la sua battaglia, convincendo tutti i suoi colleghi a scioperare, scatenando così la rabbia di Cruz. La donna sarà costretta a scendere a compromessi con Maria per evitare che la servitù scioperi ad oltranza. Petra, invece, apparirà sconvolta quando scoprirà che Cruz aveva organizzato la battuta di caccia dove erano rimasti feriti Curro e Feliciano.

La Promessa puntate 11-17 novembre: Petra capisce che Cruz è la responsabile della morte del figlio

Nelle puntate de La Promessa trasmesse dall’11 al 17 novembre su Rete 4, Petra sospetterà che Cruz sia la responsabile della morte di suo figlio e per questo deciderà di indagare a proposito. Vera e Lope, invece, si lasceranno andare ad una romantica dichiarazione che suggellerà l’inizio della loro relazione. Manuel continuerà ad avere dei sospetti sul conto del dottor Abel dopo che si era dimostrato molto freddo nei confronti del papà, giunto a trovarlo alla tenuta. Per questo, l’uomo deciderà di affrontarlo per scoprire cosa sta nascondendo sul suo passato. La soap opera è in onda da lunedì alla domenica sui teleschermi di Rete 4 e in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.