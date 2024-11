La Promessa anticipazioni: Alonso cede alla passione con Maria Antonia, addio a Cruz

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione sui teleschermi di Rete 4. Grande attenzione sarà focalizzata su Alonso e Cruz. In particolare, il matrimonio dei genitori di Manuel arriverà ad una battuta d’arresto. Tutto inizierà quando Maria Antonia farà il suo arrivo a La Promessa. La donna troverà ospitalità alla tenuta per fare una visita alla sua migliore amica Cruz. Sarà in questo frangente che Maria Antonia susciterà l’interesse di Alonso, il quale apparirà sempre più in crisi con la moglie. I due si avvicineranno pericolosamente finendo per trascorrere dei momenti di passione.

La Promessa nuove puntate: Cruz scopre il tradimento di Alonso

Nelle nuove puntate de La Promessa che saranno in onda tra qualche settimana in prima visione su Rete 4, il tradimento di Alonso non rimarrà un segreto per tanto tempo. Lorenzo infatti scoprirà che il marchese intrattiene una relazione extraconiugale con Maria Antonia. Per questo motivo, il padrino di Curro non esiterà a mettere al corrente Cruz della doppia vita di Alonso. Neanche a dirlo, la marchesa reagirà malissimo al tradimento di suo marito e gli chiederà subito una spiegazione. Alla fine, la madre di Manuel informerà Alonso che il loro matrimonio è ormai giunto al capolinea e di voler lasciare il tetto coniugale. Un colpo di scena davvero sconvolgente quello che attende i telespettatori della soap opera, in onda ogni giorno su Rete 4.