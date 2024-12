La Promessa anticipazioni dal 9 al 15 dicembre: Jimena uccide il dottor Abel?

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 9 al 15 dicembre in prima visione sui teleschermi di Rete 4. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna annunciano che Jimena dopo essere tornata a palazzo dovrà fare i conti con il dottor Abel. Quest’ultimo pretenderà che riveli il loro segreto, tanto da iniziare a ricattarla. Il medico pretenderà che Jimena confessi a Manuel ed i marchesi di aver finto la gravidanza portata avanti per alcuni mesi. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che la duchessina non se la sentirà di dire tutta la verità a suo marito e prenderà un po’ di tempo per pensarci. La donna preferirà organizzare un piano vendicativo per eliminare il dottor Abel.

La Promessa nuove puntate 9-15 dicembre: Manuel chiude con Jimena

Nelle nuove puntate de La Promessa in programma dal 9 al 15 dicembre su Rete 4, Manuel non avrà nessuna intenzione di continuare a portare avanti il matrimonio con Jimena. Il marchesino apparirà molto chiaro con sua moglie, tanto da voler iniziare a rifarsi una vita con un’altra persona dopo aver chiuso il rapporto con lei. Curro nel frattempo si sentirà in colpa nei confronti di Alonso dopo averlo convinto di raccontargli degli episodi legati alla sua storia con Dolores, la madre di Jana. Lorenzo, invece, proporrà di far fronte all’errore compiuto da Jeronimo e Pelayo fornendo le armi che servono a Mister Cavendish. In cambio però il capitano de La Mata proporrà altri soldi.