La Promessa, anticipazioni dal 5 all’11 ottobre: la verità su Enora, il segreto di Catalina e la lettera d’addio di Angela

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La settimana dal 5 all’11 ottobre de La Promessa si apre con nuove tensioni, scelte difficili e rivelazioni che rischiano di cambiare gli equilibri della tenuta. Mentre Lope affronta un bivio che potrebbe allontanarlo da Vera, Manuel mette alle strette Enora e ottiene una confessione che ribalta ogni certezza. A questo punto è inevitabile chiedersi: quale verità nasconde Enora? cosa sta facendo Catalina nell’ombra? e perché Angela, vestita da sposa, decide di scrivere una lettera d’addio a Curro?

Lope rinuncia a Siviglia per amore, mentre Enora confessa tutto a Manuel

La settimana si apre con Lope che riceve un’importante proposta di lavoro in un ristorante di Siviglia. Un’occasione che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera, ma che lui è pronto a rifiutare: non vuole lasciare Vera, né rischiare di incrinare il loro rapporto.

Intanto, Manuel mette alle strette Enora, convinto che la ragazza non sia stata sincera. Pressata e senza più vie di fuga, Enora confessa di aver ingannato tutti perché costretta ad agire agli ordini del duca de Carvajal y Fuentes. Una rivelazione che sconvolge Manuel e che apre nuovi interrogativi sulle reali intenzioni del duca e sul ruolo di Enora nella tenuta.

Martina divisa tra Jacobo e Adriano, mentre l’investigatore svela il segreto di Catalina

Martina decide di continuare la sua relazione con Jacobo, cercando di convincersi che sia la scelta più stabile. Adriano si congratula con lei per la riconciliazione, ma la ragazza è tormentata: il bacio scambiato con Adriano la fa sentire a pezzi e mette in crisi ogni certezza.

Nel frattempo, l’investigatore incaricato da Alonso porta alla luce una verità che nessuno si aspettava: Catalina sta guidando un gruppo di rivoluzionari, incitando i lavoratori a ribellarsi e a lottare per i propri diritti. La notizia lascia Adriano, Martina e Alonso senza parole. Catalina, da sempre simbolo di equilibrio e giustizia, si ritrova ora al centro di un movimento che potrebbe mettere in pericolo la stabilità della tenuta e la sicurezza di tutti.

Angela si prepara alle nozze e scrive una lettera d’addio a Curro

Il momento più drammatico della settimana riguarda Angela. Vestita da sposa, rassegnata a un matrimonio che non desidera, decide di scrivere una lettera d’addio a Curro. Un gesto che racchiude dolore, rinuncia e amore impossibile: Angela sa che le sue nozze cambieranno tutto e che Curro non potrà più far parte della sua vita.

Mentre la tenuta è attraversata da segreti, tensioni e scelte difficili, la lettera di Angela diventa il simbolo di una settimana carica di emozioni e di destini che sembrano allontanarsi sempre di più.