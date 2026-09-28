Al Centro Commerciale del Gargano arriva Il Pokémon Festival: una settimana tra tornei, scambi e sfide

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Dal 28 settembre al 4 ottobre il Centro Gargano ospita sette giorni dedicati al mondo Pokémon, con attività gratuite per appassionati e curiosi. Gran finale domenica 4 ottobre con il Meet & Greet con Make-A-Wish.

Il mondo Pokémon arriva al Centro Gargano con una settimana interamente dedicata al gioco, alle sfide e alla condivisione. Da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre, il centro commerciale si trasforma in un punto d’incontro per appassionati di tutte le età, con un programma di attività gratuite dedicato al Gioco di Carte Collezionabili, ai videogiochi e alle diverse modalità di gioco Pokémon.

Il Pokémon Festival, organizzato in collaborazione con Festival del Nerd, propone per tutta la settimana appuntamenti pensati sia per chi conosce già il mondo Pokémon sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo universo.

Da lunedì 28 settembre a giovedì 1° ottobre, dalle 17 alle 20, sarà protagonista l’Accademia Pokémon, dedicata a chi vuole imparare a giocare al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, affiancata ogni giorno dalle sessioni di scambio carte. Non mancheranno inoltre appuntamenti dedicati a Pokémon GO, con attività e sfide di gruppo.

Da venerdì 2 a sabato 3 ottobre, spazio invece ai tornei del videogioco Pokémon VGC, con partite BO1 e premi a tema Pokémon. Anche in queste giornate sarà possibile partecipare alle sessioni di scambio carte.

Il gran finale è previsto per domenica 4 ottobre, con una giornata ricca di appuntamenti. Dalle 10 alle 13 si potrà scegliere tra Accademia Pokémon, torneo Pokémon GO e torneo Pokémon Pocket; nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, spazio ai tornei TCG e VGC. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 17, sarà inoltre attiva la sessione di scambio carte.

A chiudere il Pokémon Festival, dalle ore 17, sarà uno degli appuntamenti più attesi: il Meet & Greet con Make-A-Wish, con possibilità di incontrare gli ospiti, richiedere autografi e seguire dirette e live direttamente dall’evento.

Tutte le attività del Pokémon Festival sono gratuite e chi partecipa alle attività Pokémon riceverà inoltre una carta promo. Per alcuni appuntamenti è necessaria la prenotazione.

Per consultare il programma completo e iscriversi ai tornei o prenotare il proprio turno per il Meet & Greet con Make-A-Wish è possibile visitare il sito:

www.festivaldelnerd.com/pokemon-festival

«Con il Pokémon Festival vogliamo offrire al nostro pubblico un’esperienza capace di unire gioco, passione e socialità – [Claudio Casalino, Shopping CenterManager Gargano – Per una settimana il Centro Gargano diventerà un luogo di incontro per bambini, ragazzi, famiglie e appassionati, con un programma completamente gratuito e tante occasioni per giocare e condividere la propria passione.»

POKÉMON FESTIVAL

📅 28 settembre – 4 ottobre 2026

📍 Centro Gargano – S.S. Garganica, uscita Manfredonia Porto, Monte Sant’Angelo (FG)

🎮 Tornei, Accademia Pokémon, scambi e attività gratuite

✨ Domenica 4 ottobre, ore 17: Meet & Greet con Make-A-Wish

Per informazioni e iscrizioni:

www.festivaldelnerd.com/pokemon-festival