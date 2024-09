La Promessa anticipazioni dal 23 al 27 settembre: Leonor e Martina si riconciliano, Feliciano sposa Teresa

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 23 a venerdì 27 settembre su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Candela parlerà in privato con Pia, alla quale confesserà di essere andata in biblioteca per fare una telefonata. La cuoca racconterà però che il destinatario non era Carlos. Intanto a La Promessa, Leonor deciderà di convocare Martina per un confronto. Al termine, tra le due ragazze ritornerà il sereno dopo gli scontri degli ultimi tempi che hanno minato il loro rapporto. Grande attenzione che su Feliciano che apparirà determinato a compiere un importante passo per il futuro.

La Promessa puntate 23-27 settembre: Feliciano chiede in moglie Teresa

Nelle nuove puntate de La Promessa in onda dal 23 al 27 settembre su Canale 5, Feliciano deciderà di chiedere in moglie Teresa. La domestica resterà stupita dal gesto del valletto, al quale non potrà fare a meno di rispondere di sì in quanto nutre dei grandi sentimenti nei suoi confronti. La notizia verrà comunicata anche a Petra che apparirà felicissima per suo figlio, approvando il matrimonio con la domestica. I due futuri sposi annunceranno la lieta novella a tutti quanti. Jana però avrà il sospetto che ci sia qualcosa che non va in tutta la vicenda, tanto da nutrire dei sospetti. La soap opera andrà in onda in maniera ridotta solo a partire dal mese di ottobre, quando nella fascia pomeridiana tornerà il daytime di Amici 24.