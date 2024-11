La Promessa anticipazioni dal 2 all’8 dicembre: Manuel riceve una sorpresa choc

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 2 a domenica 8 dicembre in prima visione sui teleschermi di Rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna annunciano che Manuel riceverà un’inaspettata visita alla tenuta. Il marchesino vedrà l’arrivo di sua moglie Jimena a La Promessa a distanza di mesi dalla sua partenza per Madrid per risolvere alcuni problemi di natura psicologica. Neanche a dirlo, Manuel rimarrà sconvolto di fronte a tale novità, non apparendo disposto a concederle una seconda chance. Proprio Jimena dirà a Cruz di essere pentita per il male che ha causato a Catalina e di voler riprendere il suo posto accanto a Manuel.

La Promessa puntate 2-8 dicembre: Jana indaga sulla morte di Dolores

Nelle nuove puntate de La Promessa in programma dal 2 all’8 dicembre in prima visione su Canale 5, Jana continuerà ad indagare sulla morte di Dolores. Per questo motivo, la domestica spierà un incontro tra Curro e Alonso dopo la scoperta che il marchese ha avuto una storia d’amore con una domestica prima del matrimonio con Cruz. Durante la conversazione, Alonso rivelerà che la sua amata avete trovato la morte insieme ai suoi figli in un fiume. Maria e Salvador, invece, si riavvicineranno notevolmente in seguito ad un periodo di crisi. Il valletto e la sua amata trascorreranno la loro prima notte d’amore. La soap opera made in Spagna è in onda da lunedì alla domenica a partire dalle ore 19:30 su Rete 4.