La Promessa anticipazioni dal 16 al 22 dicembre: la storia tra Jana e Manuel esce allo scoperto?

Diversi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere dal 16 al 22 dicembre in prima visione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che Manuel si sentirà in prigione in seguito al ritorno improvviso di Jimena alla tenuta. La duchessina non apparirà intenzionata a rinunciare a suo marito. Manuel avrà poco tempo a disposizione per evitare che la sua vita diventi un inferno. Dagli spoiler de La Promessa si evince che Manuel affronterà la sua famiglia, confessandole di avere un’amante. Cruz rimarrà scossa da tale notizia ricevuta durante una cena in famiglia. Pertanto, la marchesa deciderà di indagare sull’identità della misteriosa amante di suo figlio

La Promessa puntate 16-22 dicembre: il dottor Abel confessa a Jana la verità sul suo matrimonio

Nelle puntate de La Promessa in onda dal 16 al 22 dicembre su Canale 5, Cruz cercherà in tutti i modi di scoprire il nome dell’amante di suo figlio, spingendolo a confessare la verità. Ma il marchesino terrà la bocca cucita. Nel frattempo i duchi de Los Infantes faranno il loro arrivo alla tenuta dopo aver scoperto che Jimena è stata tradita. Il dottor Abel, invece, deciderà di confessare a Jana e Manuel la verità sul suo triste matrimonio. Il medico confiderà che sua moglie è ricoverata in ospedale per una malattia ai polmoni. I due si dimostreranno comprensivi nei suoi confronti. Una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti della soap opera ambientata in Spagna.