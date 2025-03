La Promessa anticipazioni dal 10 al 16 marzo: Margarita e Cruz minacciano Ayala, ecco perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 10 al 16 marzo in prima visione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera spagnola raccontano che Martina si troverà nei guai quando verrà accusata di aver avvelenato Ayala. La ragazza vivrà dei momenti di angoscia perché crederà di essere denunciata alla guardia civile dal conte nonostante abbia la coscienza pulita. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Margarita e Cruz cercheranno di convincere Ayala a ritirare la denuncia nei confronti di Martina. Le due cognate appariranno molto severe col conte, tanto da arrivare a minacciarlo. Ma l’uomo nonostante le minacce non avrà nessuna intenzione di lasciare Martina impunita e per questo scenderà a compromessi.

La Promessa anticipazioni: Martina viene internata in un manicomio

Le anticipazioni de La Promessa in programma dal 10 al 16 marzo su Rete 4 rivelano che Ayala chiederà a Margarita di rinchiudere sua figlia Martina in un sanatorio per sfuggire alla denuncia. La donna non potrà fare altro che accettare la richiesta del conte seppur a malincuore. Una decisione che sconvolgerà Martina, disperata di dover essere internata in un manicomio da innocente. Nel frattempo, Virtudes annuncerà ai membri della servitù di voler riprendersi suo figlio Adolfo, cercando di tenere Petra all’oscuro di tutto. Purtroppo l’iniziativa sarà scoperta da Santos che racconterà tutto a Petra. Jana, invece, raggiungerà Pia in una grotta con cibo e coperte. La donna troverà la sua amica quasi morta dal freddo. Jana racconterà all’ex governante il piano ideato per far creare a Gregorio che sia morta davvero.