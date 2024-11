La Promessa anticipazioni: Ignacio avvelenato, Margarita sospetta di Martina

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle prossime puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere tra qualche settimana su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna segnalano che Ignacio diventerà protagoniste delle prossime storyline. Il conte di Ayala accuserà una grave crisi respiratoria durante una discussione con Martina. Una volta accasciato in terra, Alonso chiamerà un medico per visitare l’uomo. Dagli spoiler de La Promessa si evince che il dottore visiterà accuratamente il conte di Ayala spiegando ai suoi cari che è difficile da spiegare la causa del suo malessere finché non verranno fatti esami più approfonditi. Pertanto, sarà prescritto ad Ignacio riposo assoluto per qualche giorno. Margarita si prenderà cura di lui con amore.

La Promessa prossime puntate: Margarita crede che Martina ha avvelenato Ignacio

Nelle prossime puntate de La Promessa, il medico porterà il responso degli esami, lasciando tutti senza parole. Il dottore riferirà che Ignacio è stato avvelenato. Margarita non crederà che qualcuno abbia tentato di uccidere il conte di Ayala. Anche Lorenzo si domanderà chi abbia potuto fare un gesto del genere. Margarita e gli altri nobili della tenuta sospetteranno che sia stata Martina, arrabbiata con il conte di Ayala dopo l’ennesima lite. La ragazza si accorgerà degli sguardi d’accusa e apparirà sconvolta. Margarita interverrà informando la figlia che nessuno la sta accusando ma di essere soltanto sconvolti dalla diagnosi del medico.