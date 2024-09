La Promessa anticipazioni: Alonso scopre le bugie di Pelayo, la reazione è furiosa

Incredibili colpi di scena avverranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che i telespettatori vedranno prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che Alonso avrà una reazione furente quando scoprirà la vera identità di Pelayo. Tutto avrà inizio quando il conte di Anil finirà in grave pericolo a causa dei suoi traffici di armi. L’uomo infatti verrà minacciato con una pistola da mister Cavendish nei pressi de La Promessa. Un incontro che sarà visto da Catalina che non esiterà ad intervenire per salvare la vita a Pelayo. Sarà qui che la marchesina farà una scoperta a dir poco sorprendente. Catalina apprenderà che il conte di Anil è un trafficante di armi. Neanche a dirlo, la rivelazione lascerà senza parole la sorellastra di Manuel.

La Promessa anticipazioni: Alonso caccia Pelayo dalla tenuta

Nelle prossime puntate de La Promessa in onda prossimamente in tv, Catalina apparirà molto delusa dal comportamento di Pelayo. La ragazza dimostrerà di non voler più contrarre matrimonio con il conte di Anil che proverà a spiegarsi dicendole di averla amata dal primo giorno che i suoi occhi si sono posati sui suoi. Ma la ragazza non vorrà sentir ragioni, tanto che Pelayo deciderà di fare la cosa giusta informando Alonso delle sue bugie. Il conte di Anil informerà il marchese di essere un trafficante di armi e che Cavendish era il suo acquirente. Sentite tali parole il marito di Cruz avrà una folle reazione, tanto da aggredire fisicamente il ragazzo per poio cacciarlo dalla sua tenuta.