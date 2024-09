La Promessa anticipazioni: Alonso caccia Lorenzo dalla tenuta, c’entra Catalina

Tante novità avranno luogo nel corso delle prossime puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – rivelano che Catalina continuerà nel commercio di confetture e salse insieme a Pelayo. Sarà qui che la marchesina scoprirà che suo zio Lorenzo le ha rubato dei soldi. La ragazza avrà intenzione di riavere il denaro ma non riuscendo a trovare un modo chiederà l’intervento di suo padre Alonso. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che la reazione di Alonso sarà furente, tanto da voler cacciare Lorenzo dalla tenuta. Il capitano de La Mata non prenderà bene l’affronto subito e metterà nei guai Pelayo prima di andarsene.

La Promessa, prossime puntate: Lorenzo obbliga Pelayo a essere sincero con Catalina

Nelle prossime puntate de La Promessa in programma prossimamente su Canale 5, Lorenzo obbligherà Pelayo a raccontare a Catalina di averle mentito per l’ennesima volta. La marchesina a questo punto non sarà più disposta a tollerare altre bugie da parte del fidanzato e per questo gli intimidirà di finirla altrimenti porrà fine alla loro storia. Intanto Jana e Manuel continueranno la loro storia mentre Blanca Palomar farà il suo arrivo alla tenuta. La nuova arrivata sosterrà di aver sempre saputo che i due giovani erano innamorati e si vedevano di nascosto. Gregorio, invece, uscirà di prigione e farà ritorno alla tenuta Lujan. Pia temerà che suo marito possa fare del male a lei e suo figlio Diego. Infine Santos minaccerà di rivelare a tutti la vera identità di Vera.